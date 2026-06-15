Chiều 15-6, vàng tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay, 15-6, tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới.

Chiều 15-6, vàng vượt mức 150 triệu đồng/lượng

Khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 16 giờ ngày 15-6 (giớ Việt Nam) lên 4.336 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 12,4 - 12,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN