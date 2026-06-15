Kinh tế

Thị trường

Sáng 15-6, giá vàng tăng thêm 2,5-3 triệu đồng/lượng

SGGPO

Sáng nay 15-6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo đà bứt phá của giá vàng thế giới, vượt mốc 149 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 15-6, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

5429e2b6c911784f2100-2165-9240.jpg
Giá vàng sáng nay vượt mốc 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 15-6 (giờ Việt Nam) lên 4.317,8 USD/ounce, tăng gần 100 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,5 triệu đồng/lượng.

Theo đà tăng này, giá vàng thế giới bứt phá, vượt xa 4.300 USD/ounce tại thị trường châu Á sáng nay sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu thô và đồng USD đồng loạt giảm mạnh. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, xuống còn 83,8 USD/thùng; dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn 80,9 USD/thùng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt cũng giảm gần 0,3%, xuống 99,49 điểm.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Giới phân tích cho rằng, những gì tân Chủ tịch FED nói trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách của FED sẽ là nhân tố giữ vai trò định hướng giá vàng trong thời gian tới.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng Thị trường vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn