Sáng 15-6, giá vàng tăng thêm 2,5-3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 15-6, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng sáng nay vượt mốc 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 15-6 (giờ Việt Nam) lên 4.317,8 USD/ounce, tăng gần 100 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,5 triệu đồng/lượng.

Theo đà tăng này, giá vàng thế giới bứt phá, vượt xa 4.300 USD/ounce tại thị trường châu Á sáng nay sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu thô và đồng USD đồng loạt giảm mạnh. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 4%, xuống còn 83,8 USD/thùng; dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 4,6%, còn 80,9 USD/thùng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt cũng giảm gần 0,3%, xuống 99,49 điểm.

Trong tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ là cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Giới phân tích cho rằng, những gì tân Chủ tịch FED nói trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách của FED sẽ là nhân tố giữ vai trò định hướng giá vàng trong thời gian tới.

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NHUNG NGUYỄN