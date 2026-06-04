Sáng 4-6, giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước, báo giá ở mức 153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Doji giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 153,3-153,5 triệu đồng/lượng mua vào và 156,3-156,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 4-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.459,6 USD/ounce, tăng gần 26 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 3-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 141,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,4-14,6 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi dần về 4.400 USD trước khi phục hồi trên thị trường châu Á sáng nay. Nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh phiên trước vì giá năng lượng tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Trong phiên vừa qua, giá dầu Brent giao sau tại London tăng gần 2%, đóng cửa ở mức 97,81 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao sau tại New York tăng hơn 2%, lên 96,02 USD/thùng. Đồng USD cũng tiếp tục mạnh lên, với chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD tăng 0,3%, chốt ở mức 99,53 điểm, gây thêm áp lực lên thị trường vàng. Cùng với đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày 3-6, giảm lượng nắm giữ xuống còn 1.026,9 tấn. Tất cả những yếu tố trên đã gây áp lực lên giá vàng.

Hiện nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ sáu (giờ địa phương). Theo giới phân tích, thị trường lao động tiếp tục duy trì sự ổn định sẽ tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ứng phó với rủi ro lạm phát, qua đó gây bất lợi cho giá vàng.

NHUNG NGUYỄN