Chiều 6-2: Giá vàng quay đầu tăng 4,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC chiều nay thu hẹp đà giảm đáng kể so với buổi sáng. Riêng giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC điều chỉnh tăng mạnh so với hôm qua.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 4,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, tức tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua, báo giá ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.

