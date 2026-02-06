Chiều 6-2: Giá vàng quay đầu tăng 4,3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 4,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, tức tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua, báo giá ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.