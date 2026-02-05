Kinh tế

Thị trường

Trưa 5-2, giá vàng miếng SJC giảm 2,8 triệu đồng/lượng

SGGPO

Trưa nay 5-2, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm mạnh so với buổi sáng. 

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 5-2, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay được Công ty SJC giảm thêm 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 5,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 5-2 (giờ Việt Nam) còn 4.893,9 USD/ounce, giảm gần 90 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 20,3– 21,8 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Thị trường vàng giá vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn