Trưa 5-2, giá vàng miếng SJC giảm 2,8 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 5-2, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 trưa nay được Công ty SJC giảm thêm 3,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 5,2 triệu đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 171,5 triệu đồng/lượng mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 2,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay. Tổng cộng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 176 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 5-2 (giờ Việt Nam) còn 4.893,9 USD/ounce, giảm gần 90 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 20,3– 21,8 triệu đồng/lượng.

