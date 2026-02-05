Tháng 1-2026: Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ giảm gần 10%

Ngày 5-2, thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ trong tháng 1-2026 chỉ đạt hơn 96 triệu USD, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1-2026 đạt khoảng 874 triệu USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đà tăng này chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và ASEAN.

Riêng thị trường Hoa Kỳ – một trong những đầu ra lớn nhất của thủy sản Việt Nam – lại ghi nhận mức sụt giảm rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu không đến từ nhu cầu thị trường, mà xuất phát từ những vướng mắc mới liên quan đến thủ tục và giấy tờ kỹ thuật trong quá trình thông quan.

Nhóm ngành thuỷ hải sản của doanh nghiệp Việt đang gặp khó khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

Cụ thể, từ đầu năm 2026, hàng thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ bắt buộc phải có giấy chứng nhận phân tích (COA) theo quy định tại Thông tư 74/2025/TT-BNNMT. Tuy nhiên, quá trình cấp và thẩm định COA hiện chưa thực sự đồng bộ, trong khi hồ sơ yêu cầu nhiều tài liệu kỹ thuật, phải dịch thuật sang tiếng Anh và hoàn thiện theo tiêu chuẩn phía Hoa Kỳ. Điều này khiến không ít doanh nghiệp gặp lúng túng, kéo dài thời gian chuẩn bị hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xuất hàng.

Thực tế ghi nhận cho thấy, nhiều lô hàng thủy sản đã cập cảng Hoa Kỳ nhưng phải nằm chờ thông quan do chưa hoàn tất đầy đủ giấy tờ theo quy định mới. Việc hàng hóa bị “kẹt” tại cảng không chỉ làm phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi mà còn khiến doanh nghiệp lo ngại nguy cơ gián đoạn kế hoạch giao hàng trong các tháng tiếp theo.

Theo VASEP, nhóm cá ngừ và các loài thủy sản khai thác khác chịu tác động rõ nhất từ quy định COA mới. Trong khi đó, một số doanh nghiệp xuất khẩu tôm đã chủ động giao hàng sớm hơn trong giai đoạn cuối năm 2025 nhằm giảm thiểu rủi ro khi bước sang năm 2026.

Diễn biến này cho thấy, dù tổng thể xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng, nhưng những rào cản thủ tục mới tại thị trường Hoa Kỳ đang đặt ra thách thức không nhỏ, buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để tránh ảnh hưởng lan rộng đến hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

MINH XUÂN