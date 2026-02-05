Làng mai vàng Bình Lợi bán hàng qua phiên livestream

Ngày 9-2 tới, xã Bình Lợi (TPHCM) sẽ chính thức khai mạc "Đường mai vàng" trên tuyến đường Vườn Thơm, với nhiều tiểu cảnh trang trí và hoạt động văn hóa để quảng bá thương hiệu mai vàng địa phương, trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, đêm 4-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi đã phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên xã tổ chức chương trình livestream quảng bá nông sản tại Công viên Văn hóa Láng Le.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi phối hợp cùng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên xã tổ chức chương trình livestream quảng bá mai vàng Bình Lợi

Các chậu mai thế của làng mai Bình Lợi trình làng trong phiên livestream

Điểm khác biệt của phiên Mega Live tối 4-2 vừa qua không nằm ở những gương mặt đình đám, mà ở chính những người kể chuyện thật. Ông Dương Đức Xuyên – người có 23 năm gắn bó với nghề, đã tự tin đứng trước ống kính giới thiệu về “Siêu bông Bình Lợi”. Đây là dòng mai đột biến được tuyển chọn khắt khe suốt 15 năm, sở hữu từ 12 đến hơn 20 cánh, bông dày và kín – niềm tự hào của vùng đất này.

Nông dân trồng mai ở xã Bình Lợi lặt lá cho cây, trước khi đưa ra thị trường Tết Bính Ngọ

Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, cho biết xã đã triển khai mô hình được ví như lớp “bình dân học vụ số”. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi đóng vai trò kết nối, phối hợp cùng các đơn vị truyền thông tổ chức tập huấn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Lực lượng đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ trực tiếp xuống vườn, hỗ trợ nông dân từ khâu livestream, kỹ thuật dựng video ngắn đến xử lý đơn hàng hậu cần.

Phiên Mega Live là sự kiện mở màn cho chiến lược phát triển du lịch sinh thái gắn với làng nghề – một nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Lợi nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện xã Bình Lợi có hơn 600ha mai vàng, người trồng mai có doanh thu 500-700 triệu đồng/ha mai. Mỗi năm, làng mai Bình Lợi xuất bán cả triệu sản phẩm mai vàng các loại ra thị trường. Cuối năm 2024, làng trồng mai vàng xã Bình Lợi đã được UBND TPHCM công nhận là làng nghề.

ĐỨC TRUNG