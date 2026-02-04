Bộ Công thương phản hồi việc 2 cây xăng ngừng bán trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Phản hồi đề nghị của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai về 2 cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động trên cao tốc, cơ quan chức năng cho biết Bộ Công thương không có thẩm quyền cấp, gia hạn giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Chiều 4-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, Cục trưởng Trần Hữu Linh vừa ký công văn ngày 4-2 gửi Sở Công thương tỉnh Đồng Nai để trả lời về đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, do tranh chấp, 2 cây xăng trên cao tốc TP HCM - Dầu Giây ngừng bán, khiến tuyến gần 400km từ TPHCM đi Nha Trang không còn điểm tiếp nhiên liệu, khi gần tết lượng xe tăng cao. Vì vậy, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến cao tốc này. Theo Sở Công thương, 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đã tạm ngừng bán từ tuần trước, khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một cây xăng trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây có thông báo tạm ngưng bán xăng kể từ ngày 24-1. Ảnh: HÀ MI (BÁO TUỔI TRẺ)

Trong công văn phản hồi ngày 4-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước nêu rõ, căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định sửa đổi, bổ sung hiện hành, thẩm quyền cấp mới, cấp lại, sửa đổi, gia hạn hoặc thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc sở công thương địa phương. Bộ Công thương không có thẩm quyền thực hiện các nội dung này.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình xăng dầu trên địa bàn để UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, phối hợp với các địa phương lân cận tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ gần tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai được đề nghị tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên cảnh báo, thông tin rộng rãi việc 2 cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc đang dừng bán hàng, nhằm giúp phương tiện chủ động tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị Sở Công thương tỉnh Đồng Nai làm việc với tòa án và các đơn vị liên quan để sớm giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để 2 cửa hàng xăng dầu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (địa bàn tỉnh Đồng Nai) sớm hoạt động trở lại.

Tin liên quan Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu

PHÚC VĂN