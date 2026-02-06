Sau một năm, giá vàng trong nước đã tăng hơn 77%

Kinh tế

Sáng 6-2, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 1-2026.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1-2026 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt heo tăng bởi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao. Cùng với đó, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa đón năm mới cũng góp phần đẩy chỉ số CPI tăng theo.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1-2026 tăng hơn 2,5%, trong khi đó lạm phát cơ bản tháng 1-2026 tăng gần 3,2%.

Cũng theo báo cáo, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 29-1, giá vàng thế giới bình quân ở mức hơn 4.730 USD/ounce, tăng gần 8,7% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng Trung ương.

z7100738070791_8c715cdaf37dc339ccd95b023c495567.jpg
Người dân xếp hàng mua vàng. Ảnh: LƯU THỦY

Trong nước, giá vàng bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, khiến mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao. Chỉ số giá vàng trong nước tháng 1-2026 tăng hơn 5% so với tháng trước và tăng hơn 77% so với cùng kỳ năm trước.

LƯU THỦY

