TPHCM hỗ trợ thông quan hàng hóa vướng Nghị định 46

Chiều 4-2, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ mùa Tết Bính Ngọ cho biết đã khẩn trương nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM để kịp hoàn tất thủ tục thông quan, tránh đứt gãy nguồn cung.

Cùng ngày, tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết: Ngay trong sáng 4-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nghị định có hiệu lực từ ngày 26-1, nhưng không quy định điều khoản chuyển tiếp, khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, không kịp xoay xở.

Hàng hóa cập cảng Cát Lái, TPHCM

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn chi tiết từ các bộ - ngành, dù trước đó Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chỉ đạo phải ban hành trong ngày 2-2 nhưng đến nay chưa có, nên TPHCM thống nhất áp dụng giải pháp tạm thời.

Cụ thể, các thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trước mắt tiếp tục thực hiện theo quy định cũ tại Thông tư 15; doanh nghiệp nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm và được xử lý nhanh để thông quan.

Một đơn vị nhập khẩu hải sản từ Iceland cho biết container trị giá khoảng 3 tỷ đồng bị “kẹt” tại cảng Cát Lái, mỗi ngày phát sinh khoảng 4 triệu đồng tiền lưu bãi, chưa kể chi phí lãi vay.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực 2, hiện cảng Cát Lái tồn khoảng 1.200 container liên quan vi phạm thủ tục, khai báo sai, không có người nhận hoặc vướng mắc khi triển khai Nghị định 46.