Kinh tế

Thị trường

TPHCM hỗ trợ thông quan hàng hóa vướng Nghị định 46

SGGPO

Chiều 4-2, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ mùa Tết Bính Ngọ cho biết đã khẩn trương nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM để kịp hoàn tất thủ tục thông quan, tránh đứt gãy nguồn cung.

Cùng ngày, tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2 do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết: Ngay trong sáng 4-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, nghị định có hiệu lực từ ngày 26-1, nhưng không quy định điều khoản chuyển tiếp, khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, không kịp xoay xở.

Hàng hóa tại cảng Cát Lái.jpg
Hàng hóa cập cảng Cát Lái, TPHCM

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn chi tiết từ các bộ - ngành, dù trước đó Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chỉ đạo phải ban hành trong ngày 2-2 nhưng đến nay chưa có, nên TPHCM thống nhất áp dụng giải pháp tạm thời.

Cụ thể, các thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trước mắt tiếp tục thực hiện theo quy định cũ tại Thông tư 15; doanh nghiệp nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm và được xử lý nhanh để thông quan.

Một đơn vị nhập khẩu hải sản từ Iceland cho biết container trị giá khoảng 3 tỷ đồng bị “kẹt” tại cảng Cát Lái, mỗi ngày phát sinh khoảng 4 triệu đồng tiền lưu bãi, chưa kể chi phí lãi vay.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực 2, hiện cảng Cát Lái tồn khoảng 1.200 container liên quan vi phạm thủ tục, khai báo sai, không có người nhận hoặc vướng mắc khi triển khai Nghị định 46.

Tin liên quan

Từ khóa

hải quan TPHCM Cát Lái vướng thủ tục Nghị định 46

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn