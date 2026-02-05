Nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tìm đối tác xuất khẩu nông sản Việt Nam

Ngày 5-2, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) cho biết đã nhận được đề nghị trực tiếp từ các nhà mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ về việc kết nối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm tìm kiếm nguồn cung và tiến tới ký kết các đơn hàng nhập khẩu trong thời gian tới.

Theo ITPC, nhóm mặt hàng được phía nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm lần này tập trung vào cà phê hòa tan, gồm ba dòng sản phẩm chính là cà phê hòa tan sấy lạnh (freeze-dried), cà phê hòa tan sấy phun (spray-dried) và cà phê hòa tan sấy cốm (granulated hoặc agglomerated).

Các nhà mua hàng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, thành phần, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cũng như khả năng cung ứng ổn định để phục vụ phân phối lâu dài tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản phẩm OCOP của doanh nghiệp TPHCM được ITPC trưng bày giới thiệu tại Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra TP Hà Nội

Việc nhà mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ chủ động đề nghị kết nối cho thấy nhu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam đang gia tăng, đặc biệt đối với các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Hoạt động kết nối lần này không chỉ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các đơn hàng cụ thể, mà còn tạo điều kiện để hai bên trao đổi sâu về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách sản phẩm và khả năng hợp tác dài hạn.

Trong thời gian tới, ITPC cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình kết nối trực tiếp và trực tuyến với nhà mua hàng từ Trung Đông và châu Âu, tập trung vào các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác hiệu quả hơn các thị trường mới và thị trường tiềm năng.

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC, cho biết đơn vị sẽ tổ chức buổi kết nối trực tuyến giữa nhà mua hàng Thổ Nhĩ Kỳ và doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 11-2-2026, theo hình thức kết nối trực tuyến kết hợp điểm cầu tại Showroom Xuất khẩu, số 92-96 đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

ÁI VÂN