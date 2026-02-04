Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành trực 24/7 để giải quyết hàng hóa ùn ứ

Sáng 4-2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc số 8883/CHQ-GSQL yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cục Hải quan nhấn mạnh việc ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan. Các đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Ảnh: H.A

Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, các chi cục phải báo cáo ngay về Cục Hải quan để kịp thời xử lý. Riêng số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo trước 8 giờ và 13 giờ 30 phút hàng ngày.

Báo cáo được phân loại theo 3 nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26-1-2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Đồng thời, với các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan, hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ.

Bên cạnh đó, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan) được giao bố trí cán bộ trực, bảo đảm hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt trong suốt thời gian cao điểm, tránh sự cố kỹ thuật làm gián đoạn quá trình thông quan.

Lạng Sơn: Lượng xe thông quan tăng Ngày 4-2, thông tin cập nhật từ Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Lạng Sơn cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra ổn định, thông suốt, không phát sinh ùn tắc. Hàng hóa thông quan qua đường chuyên dụng vận Tân Thanh - Pò Chài. Ảnh: NỤ BÙI Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn cập nhật đến cuối ngày 3-2. Theo đó, trong ngày 3-2, tổng số phương tiện xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn là 2.052 xe, tăng 132 xe so với ngày liền trước. Trong đó, có 536 xe xuất khẩu và 1.516 xe nhập khẩu. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết ngày 3-2, tổng lượng phương tiện xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ở tỉnh này là 59.363 xe. Trong các mặt hàng xuất khẩu, chiếm tỷ trọng lớn là nông sản. Tổng khối lượng nông sản xuất khẩu trong ngày 3-2 khoảng 9.159 tấn, nông sản nhập khẩu khoảng 4.819 tấn. Hoạt động thông quan được tổ chức phù hợp với năng lực bến bãi, không xuất hiện yếu tố đột biến. Tại các cửa khẩu trọng điểm như Hữu Nghị và Tân Thanh, lưu lượng phương tiện chiếm tỷ trọng lớn, hoạt động thông quan diễn ra bình thường, không ùn ứ. Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện lượng xe tồn tại các khu vực bến bãi ở mức thấp, vẫn trong khả năng điều tiết. Cùng với đó, các lối thông quan Cốc Nam, Chi Ma hoạt động ổn định. Các cửa khẩu phụ không phát sinh xuất nhập khẩu. Hoạt động nhập khẩu xe mới và vận tải đường sắt quốc tế tại ga Đồng Đăng diễn ra bình thường, góp phần bảo đảm lưu thông hàng hóa dịp cuối năm. PHÚC HẬU

LƯU THỦY