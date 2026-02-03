8 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ USD

Theo Cục Xuất nhập khẩu, cơ cấu xuất khẩu đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Chiều 3-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi thương mại toàn cầu.

Quang cảnh diễn đàn chiều 3-2 về xuất nhập khẩu

Tại diễn đàn, ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2025 vượt mốc 930 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 475 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2024; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 455 tỷ USD, tăng hơn 19,4%. Cán cân thương mại duy trì trạng thái xuất siêu, với giá trị khoảng 20 tỷ USD.

Trong năm 2025, Việt Nam có 8 nhóm mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm khoảng 72% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp tới 94% giá trị xuất khẩu cả nước.

Các nhóm hàng này chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và nông - thủy sản.

Cụ thể, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch trên 107 tỷ USD. Tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt khoảng 59 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện đạt khoảng 56 tỷ USD. Các mặt hàng truyền thống như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản tiếp tục duy trì kim ngạch lớn, trong đó dệt may đạt trên 39 tỷ USD, giày dép khoảng 24 tỷ USD, thủy sản trên 11 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu tập trung vào các nhóm hàng phục vụ sản xuất trong nước.

Năm 2025, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó 9 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm gần 65% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, vải, nguyên phụ liệu dệt may và sắt thép.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch trên 153 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc và các nước ASEAN.

Ông Trần Quốc Toản thông tin, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, triển khai Luật Thương mại điện tử, sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý ngoại thương, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, tăng cường liên kết sản xuất - xuất khẩu, chú trọng sản xuất xanh, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội để hàng hóa Việt Nam đứng vững và đi xa hơn tại các thị trường lớn, khó tính.

PHÚC HẬU