Kinh tế

Thị trường

Chiều 5-2, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng so với buổi trưa

SGGPO

Giá vàng trong nước lúc 16 giờ ngày 5-2 đã nhích tăng trở lại so với trưa cùng ngày. Trong đó, giá vàng miếng SJC phục hồi mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999.

Chiều 5-2, giá vàng miếng SJC phục hồi mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999
Chiều 5-2, giá vàng miếng SJC phục hồi mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, niêm yết ở mức 174,2 triệu đồng/lượng mua vào và 177,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, báo giá ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,7 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 5-2 (giờ Việt Nam) lên 4.906 USD/ounce, tăng 13 USD so với trưa nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154,6 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Giá vàng USD Thị trường vàng giá vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn