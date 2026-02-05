Chiều 5-2, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng so với buổi trưa

Giá vàng trong nước lúc 16 giờ ngày 5-2 đã nhích tăng trở lại so với trưa cùng ngày. Trong đó, giá vàng miếng SJC phục hồi mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999.

Chiều 5-2, giá vàng miếng SJC phục hồi mạnh hơn giá vàng nhẫn 9999

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, niêm yết ở mức 174,2 triệu đồng/lượng mua vào và 177,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với trưa nay, báo giá ở mức 172 triệu đồng/lượng mua vào và 175 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 173,7 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 5-2 (giờ Việt Nam) lên 4.906 USD/ounce, tăng 13 USD so với trưa nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154,6 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN