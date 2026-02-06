Sức mua hàng tết đang tăng, nguồn cung dồi dào

Trưa 5-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn TPHCM. Đoàn làm việc tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (phường Linh Xuân), Co.opmart Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú), MM Mega Market An Phú và Satra Foods Trần Não (cùng phường Bình Trưng).

Báo cáo với lãnh đạo TPHCM, bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Safoco, cho biết, tháng 1-2026 doanh nghiệp đưa ra thị trường khoảng 1.850 tấn sản phẩm, tăng 25% so với tháng trước. Trong đó, 1.370 tấn tiêu thụ nội địa, 480 tấn xuất khẩu. Dù giá nguyên, nhiên, phụ liệu tăng 15%-20%, Safoco vẫn giữ ổn định giá bán, đẩy mạnh khuyến mãi và tổ chức giao nhận đến 22 giờ mỗi ngày, bảo đảm nguồn hàng thông suốt trong cao điểm tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khảo sát hàng tết tại Satra Foods Trần Não

Tại hệ thống phân phối, các doanh nghiệp cho biết đã chủ động kế hoạch dự trữ và tăng cường nguồn cung từ sớm. MM Mega Market Việt Nam triển khai nhiều giải pháp như tăng lượng hàng đặc sản địa phương, tổ chức Lễ hội Thịt heo, mở rộng hoạt động 24/24 tại một số trung tâm. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, thông tin sức mua hiện tăng khoảng 15% so với ngày thường và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày cận tết; tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống chiếm trên 90%. Tương tự, Co.opmart và Satra cũng khẳng định lượng hàng dự trữ tăng cao, cơ cấu hàng hóa phong phú, giá cả được giữ ổn định, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng đột biến của người dân trong dịp tết.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và các hệ thống phân phối trong việc chuẩn bị nguồn hàng, giữ ổn định thị trường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ mức giá hợp lý để mọi người dân đón tết an vui, trọn vẹn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sự đồng hành và chủ động của doanh nghiệp không chỉ góp phần ổn định đời sống nhân dân mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế TPHCM. Khi hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, giá cả được kiểm soát, niềm tin thị trường được củng cố. Đó cũng là cách doanh nghiệp chung tay nâng tầm hàng Việt, gia tăng vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

THI HỒNG