Thị trường hoa kiểng tết: Đào mini, tuyết mai hút khách

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi nhiều loại hoa đặc trưng của mùa Xuân miền Bắc đồng loạt xuất hiện.

Nổi bật trong số đó là đào mini, tuyết mai, mận rừng Tây Bắc – những loài hoa không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn góp phần mang không khí tết truyền thống Bắc bộ đến với đô thị phương Nam.

Ghi nhận tại chợ cho thấy, đào mini năm nay được các tiểu thương đưa về khá sớm với nguồn cung dồi dào. Nhiều cửa hàng nhập đào Nhật Tân mini và đào rừng Tây Bắc để phục vụ khách hàng có nhu cầu chơi tết sớm hoặc trang trí văn phòng, căn hộ chung cư.

Những cành đào từ miền Bắc, nhập về TPHCM phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ

Mặt bằng giá nhìn chung “dễ chịu” hơn so với cùng kỳ các năm trước. Đào cắt cành cao khoảng 70–90 cm hiện có giá dao động từ 150.000 đến 600.000 đồng/cành, tùy dáng và độ dày nụ. Những cành đào dáng huyền, được tạo thế cầu kỳ, có giá khoảng 1,2 triệu đồng/cành.

Theo các tiểu thương, xu hướng tiêu dùng năm nay cho thấy người dân ưu tiên những loại hoa có kích thước vừa phải, dễ bài trí nhưng vẫn giữ được yếu tố truyền thống. Đào mini đáp ứng được cả hai tiêu chí này, lại có khả năng nở kéo dài nếu được chăm sóc đúng cách.

Những cành đào mini khoe sắc thắm ở phương Nam

Người dân TPHCM đi mua hoa đào ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM)

Giá tuyết mai tại chợ hiện dao động từ 80.000 đến 160.000 đồng/bó, trong khi mận Tây Bắc có giá khoảng 180.000 đồng/10 cành. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (ngụ phường Nhiêu Lộc, TPHCM), một khách hàng đến chọn hoa sớm, chia sẻ ưu tiên tuyết mai vì thời gian chơi hoa khá dài. Theo chị, việc cắm hoa từ sớm không chỉ giúp không gian nhà cửa thêm sinh khí mà còn mang ý nghĩa tinh thần tích cực.

