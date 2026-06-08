Chiều 8-6: Giá vàng giảm thêm 5,2-6,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 8-6 giảm sâu, qua đó thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới gần 5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 6,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,8 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC giảm thêm 6,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 7,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,8 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 138,6-138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,7-143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 8-6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.289,9 USD/ounce, giảm thêm 33 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng giảm gần 39 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York.

Mức giá này quy đổi tương đương khoảng 136,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,2-7,3 triệu đồng/lượng. So với sáng cùng ngày, khi chênh lệch ở mức 11,5-12,1 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp khoảng 4,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN