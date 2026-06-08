Sáng 8-6: Giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng

Sáng 8-6, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, nối dài đà giảm mạnh của tuần trước. Giá vàng miếng SJC hiện đã mất mốc 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Khoảng 9 giờ, Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng SJC thêm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 145,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Giá mua vào được niêm yết quanh mức 145,4-145,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra ở mức 149-149,4 triệu đồng/lượng.

Trong tuần trước, giá vàng đã giảm 9,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu mua vàng ở vùng giá cao và bán ra trong sáng nay, người mua có thể chịu mức lỗ khoảng 13-13,5 triệu đồng/lượng, do các doanh nghiệp nới rộng chênh lệch giá mua - bán lên khoảng 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 8-6 (giờ Việt Nam) ở mức 4.322,9 USD/ounce, giảm hơn 5 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,5-12,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới vừa trải qua một tuần biến động mạnh và hiện giao dịch quanh vùng 4.300 USD/ounce. Tuần này, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Môi trường lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao được cho là vẫn gây áp lực lên đà phục hồi của kim loại quý trong ngắn hạn.

Thị trường dự báo BOC sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi ECB có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm ứng phó áp lực lạm phát. Việc ECB tăng lãi suất có thể hỗ trợ đồng Euro, qua đó phần nào làm giảm sức ép từ đồng USD lên giá vàng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất toàn cầu còn ở mức cao vẫn là trở ngại đối với đà phục hồi của kim loại quý trong ngắn hạn.

NHUNG NGUYỄN