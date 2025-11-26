Chiều nay 26-11: Giá vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Giá vàng trong nước chiều nay 26-11 tiếp tục tăng sau khi đứng giá vào buổi sáng. 

Cụ thể, vào lúc 16 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào và 152,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC chiều nay được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 25-11 còn 4.129,9 USD/ounce, giảm gần 5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam) lên 4.163,5 USD/ounce, tăng khoảng 34 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 132,4 triệu đồng/lượng.

