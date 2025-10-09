Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Chiều nay 9-10, giá bán các loại xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 434 đồng đến 571 đồng mỗi lít.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Bộ Công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc ngày 9-10-2025 về việc liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 9-10, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 486 đồng/lít, còn 19.138 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 480 đồng/lít, còn 19.729 đồng/lít; dầu diesel giảm 434 đồng/lít, còn 18.604 đồng/lít; dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, còn 18.434 đồng/lít; dầu mazut giảm 562 đồng/kg, còn 14.808 đồng/kg.

Mức giá xăng dầu sau khi điều chỉnh chiều nay 9-10

Thời gian áp dụng mức giá cơ sở mới kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải điều chỉnh giá đúng quy định theo các nghị định và thông tư hiện hành. Theo các chuyên gia kinh tế, mức giảm lần này góp phần hạ chi phí vận tải và sản xuất trong bối cảnh thị trường thế giới có xu hướng giảm nhẹ.

PHÚC HẬU