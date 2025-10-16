Chiều nay (16-10), giá xăng dầu tăng - giảm nhẹ

Chiều nay, 16-10, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Kỳ này, giá các mặt hàng xăng tăng nhẹ, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm.

Thông tin từ Bộ Công thương, trong kỳ điều hành từ ngày 9 đến 15-10, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động của nhiều yếu tố như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu giảm, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn với nhiều cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga. Các yếu tố này khiến giá dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành như sau: xăng RON92 ở mức 76,294 USD/thùng (tăng 0,2%), xăng RON95 ở mức 79,062 USD/thùng (tăng 0,94%), dầu hỏa giảm 0,41%, dầu diesel giảm 1,37% và dầu mazut giảm 3,77%.

Trước diễn biến đó, liên bộ quyết định điều chỉnh lại mức giá bán xăng dầu trong nước từ 15 giờ chiều nay như sau:

Giá xăng dầu sau điều chỉnh chiều 16-10. Nguồn: DMS

• Xăng E5RON92: không cao hơn 19.226 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III là 677 đồng/lít) • Xăng RON95-III: không cao hơn 19.903 đồng/lít (tăng 174 đồng/lít) • Dầu diesel 0,05S: không cao hơn 18.423 đồng/lít (giảm 181 đồng/lít) • Dầu hỏa: không cao hơn 18.406 đồng/lít (giảm 28 đồng/lít) • Dầu mazut 180CST 3,5S: không cao hơn 14.371 đồng/kg (giảm 437 đồng/kg)

