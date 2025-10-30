Giá xăng dầu tăng vọt, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít

Chiều nay, 30-10, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, có mặt hàng tăng hơn 1.300 đồng/lít. Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp không được tăng giá trước 15 giờ ngày 30-10.

Khách hàng đổ xăng tại một cây xăng

Trước biến động tăng của thị trường năng lượng toàn cầu, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay, 30-10. Đây là kỳ điều hành nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Sau khi điều chỉnh, kể từ 15 giờ ngày 30-10, giá bán lẻ xăng E5RON92 là 19.760 đồng/lít (tăng 710 đồng/lít), xăng RON95-III là 20.488 đồng/lít (tăng 762 đồng/lít), dầu diesel 0.05S là 19.203 đồng/lít (tăng 1.318 đồng/lít), dầu hỏa là 19.271 đồng/lít (tăng 1.156 đồng/lít), dầu mazut 180CST 3.5S là 14.639 đồng/kg (tăng 541 đồng/kg).

Theo dữ liệu của liên bộ, trong kỳ điều hành từ ngày 23 đến 29-10, giá dầu thế giới tăng mạnh do nhiều yếu tố: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga, OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác trong tháng 12, căng thẳng quân sự Nga - Ukraine tiếp diễn. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ vừa qua đạt 79,3 USD/thùng RON92 (tăng 5,2%), 82,1 USD/thùng RON95 (tăng 5,06%), 90,9 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,7%), 90,9 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,9%) và 387,6 USD/tấn dầu mazut (tăng 5,18%).

Mặc dù giá thế giới tăng nhưng ở trong nước, cơ quan điều hành vẫn quyết định không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối không được điều chỉnh (tăng giá) trước 15 giờ ngày 30-10.

Bộ Công thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc đảm bảo nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, định hướng dư luận theo chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

PHÚC HẬU