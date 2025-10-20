Người dân phải được hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế cao

Hôm nay 20-10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc. Đây là kỳ họp với khối lượng công việc đồ sộ, phóng viên Báo SGGP trao đổi với một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về những vấn đề cử tri đang quan tâm...

- PHÓNG VIÊN: Mỗi ĐBQH phải phát huy trách nhiệm, trí tuệ của mình thế nào để đóng góp vào thành công của kỳ họp này?

- Ông BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội:

Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, diễn ra trong bối cảnh đất nước sắp xếp lại địa giới hành chính, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong bối cảnh ấy, kỳ họp này là dịp tổng kết một nhiệm kỳ đầy nỗ lực; mở ra những định hướng cho chặng đường phát triển mới - nơi Quốc hội không chỉ là cơ quan lập pháp, mà còn là trung tâm của tư duy đổi mới và sáng tạo chính sách. Những quyết định của kỳ họp này sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước, với tầm nhìn xa hơn, căn cơ và nhân văn hơn. Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi lá phiếu, mỗi nội dung chất vấn đều là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin.

Đây không chỉ là trách nhiệm trước Quốc hội, mà còn là lời hứa với cử tri, với dân tộc. Chúng ta cần một Quốc hội biết lắng nghe, dám nghĩ, dám nói, dám làm để cùng Chính phủ, cùng toàn hệ thống chính trị dẫn dắt đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó văn hóa, con người và hạnh phúc của nhân dân trở thành trung tâm của mọi chính sách. Mong rằng, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV sẽ thực sự trở thành một dấu son, khẳng định vai trò của Quốc hội trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và kiến tạo một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

- Ông TRẦN HOÀNG NGÂN, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội:

Kỳ họp cuối cùng này sẽ tiếp tục giải quyết điểm nghẽn hiện nay, đó là hoàn thiện thể chế, để có một thể chế thông minh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ngoài việc thông qua một khối lượng văn bản pháp luật lớn, các ĐBQH cũng góp ý cho văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đây cũng là nội dung rất quan trọng. Để đóng góp thành công của kỳ họp, mỗi ĐBQH đều có khát vọng đóng góp trí tuệ của mình để hoàn thiện thể chế, bảo đảm ổn định lâu dài, đưa đất nước đạt các mục tiêu đã đề ra.

- Ông PHẠM VĂN HÒA, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội:

Nên hạn chế việc phải sửa đổi, bổ sung luật thường xuyên. Nếu luật thay đổi liên tục thì sẽ tác động đến thị trường, khiến người dân không yên tâm làm ăn. Do đó, Quốc hội cần làm luật thật kỹ, mang tính ổn định để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn.

- Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh có nhiều vấn đề người dân quan tâm: lạm phát có dấu hiệu nóng lên, giá nhà ở vượt sức chịu đựng của người dân…

- Ông BÙI HOÀI SƠN: Tất cả vấn đề đó cho thấy, một nền kinh tế được coi là phát triển bền vững không chỉ khi GDP tăng, mà người dân phải cảm thấy an tâm, được bảo vệ và có cơ hội sống tốt hơn mỗi ngày. Do đó, Chính phủ nên có những đánh giá, báo cáo đầy đủ, rõ ràng và toàn diện trước Quốc hội, không chỉ về những con số kinh tế vĩ mô, mà cả về “sức khỏe” thực sự của nền kinh tế vi mô, tức là đời sống của từng người dân, doanh nghiệp nhỏ, cộng đồng yếu thế. Báo cáo cần phản ánh thực trạng để Quốc hội có cơ sở thảo luận, giám sát và đồng hành cùng Chính phủ trong việc tháo gỡ những nút thắt đang kìm hãm sự phát triển.

Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân của những bất ổn mang tính thị trường - từ giá vàng, tỷ giá, đến thị trường bất động sản, vật giá tiêu dùng - và quan trọng hơn là tác động dây chuyền của chúng đến đời sống người dân. Người dân cần những cam kết thực tế, hành động cụ thể và chính sách nhân văn. Quốc hội, trong vai trò giám sát tối cao, có thể yêu cầu Chính phủ trình bày những giải pháp kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, điều tiết thị trường vàng, quản lý nhà ở; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng hơn. Kỳ họp này cần trở thành diễn đàn đối thoại thẳng thắn, xây dựng và cầu thị giữa Quốc hội - Chính phủ - nhân dân, nơi mọi vấn đề được nhìn nhận không né tránh, không tô hồng, để từ đó đưa ra quyết sách đúng đắn, kịp thời.

- Ông TRẦN HOÀNG NGÂN: Tăng trưởng tạo nguồn lực để chúng ta đầu tư hạ tầng, xây dựng thêm các trường học, bệnh viện, dự án chống ngập úng, nhà ở xã hội…, từ đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nhưng chúng ta phải tăng trưởng bền vững, giảm ảnh hưởng đến môi trường. Tổng Bí thư Tô Lâm khi chỉ đạo tại các Đại hội Đảng bộ TPHCM, Hà Nội đều nhắc đến những nội dung hết sức dân sinh, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân, giảm ùn tắc giao thông, úng ngập, tệ nạn xã hội, ma túy, xóa nhà ở xập xệ…

- Ông PHẠM VĂN HÒA: GDP tăng trưởng năm nay cao nhưng đời sống của người dân còn khó khăn, khoảng cách giàu nghèo lại rõ ràng hơn. Đây là vấn đề rất cần được Quốc hội, Chính phủ quan tâm kỹ, đánh giá khách quan. Giá nhà tăng cao, giá vàng nhảy múa với mức chêch lệch quá cao so với giá vàng thế giới, nhà ở xã hội còn ít, lạm phát có nguy cơ tăng… GDP tăng cao nhưng an sinh xã hội phải bảo đảm, đó là điều tối cần thiết.

PHAN THẢO thực hiện