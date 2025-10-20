Chính trị

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội. Dự kiến, Quốc hội xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung trong 40 ngày.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp... Các báo cáo quan trọng khác, gồm báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước; Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... cũng được trình bày tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9...

Trong tuần, Quốc hội dành phần lớn thời lượng cho công tác lập pháp và thực hiện công tác nhân sự. Nhiều dự án luật được trình Quốc hội trong tuần này được kỳ vọng góp phần định hình bức tranh nền giáo dục - đào tạo nước nhà, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, bao gồm Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục...

