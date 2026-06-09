Việt Nam - Campuchia nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế

Chiều 9-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 9-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào là tài sản quý giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát huy hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Trong đó, tin cậy chính trị tiếp tục là nền tảng; hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột vững chắc; kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh; hợp tác thanh niên ngày càng phong phú; người gốc Việt tại Campuchia ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp cho sở tại.

Hai bên nhấn mạnh vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, chỉ đạo chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hóa các kết quả đạt được. Hai bên cũng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và quan hệ ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới; chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước, ba nước.

Hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động trang trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 9-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm; nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và Tiểu vùng Mê Công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie) lần thứ 20 vào tháng 11-2026.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Campuchia - Việt Nam, nhất là trong kết nối các nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào; kết nối cơ sở hạ tầng, du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP.

Trong đó, hai bên tập trung triển khai kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP và Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2-2026.

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