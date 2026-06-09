Việt Nam - Thái Lan tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 9-6. Ảnh: QUANG PHÚC.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “Ba kết nối”, tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD trong tương lai.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên kênh Đảng, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

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