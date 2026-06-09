Tạo xung lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam - Lào

Chiều 9-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp đồng chí đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ sau Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường tin cậy chính trị; duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc cấp cao; cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất; tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực; duy trì hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng với độ tin cậy cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn nữa, trở thành trụ cột thực sự trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào; đổi mới phương thức hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng có hiệu quả hợp tác giữa các địa phương với nhiều hình thức phong phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả; cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế; lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất; định kỳ kiểm điểm tình hình quan hệ hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác cho từng giai đoạn.

Về một số dự án và nội dung hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là các dự án hợp tác phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vũng Áng - Vientiane; cải cách thủ tục biên giới, tiếp tục triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm tạo điều kiện cho người dân qua lại, du lịch, thương mại, đầu tư; tập trung trao đổi giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, từ đó tiếp tục đề xuất những nội dung hợp tác mới, phù hợp với điều kiện, khả năng của mỗi nước.

Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa ba dân tộc; đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030, góp phần nâng cao năng lực kết nối, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của cả khu vực.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước; duy trì tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn khu vực, quốc tế đa phương, đặc biệt là trong ASEAN, Liên hợp quốc, cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí, phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào năm 2027 với nội dung phong phú, thiết thực và có chiều sâu, qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

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