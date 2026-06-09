Việt Nam là đối tác phát triển hiệu quả, chặt chẽ của Timor - Leste

Chiều 9-6, tại Hà Nội, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN; nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và sức sống của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của bạn.

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor-Leste. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả, chặt chẽ của Timor-Leste. Ông đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm có thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Leste.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor, đã đóng góp tích cực vào phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng, Việt Nam và Timor-Leste còn nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển ổn định, tự cường và bền vững ở khu vực.

Hai bên nhất trí hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung lẫn nhau; sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững; hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, hai Thủ tướng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor-Leste; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Timor-Leste; Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Timor-Leste; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn TATOLI.

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LÂM NGUYÊN