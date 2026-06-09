Còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Timor - Leste

Chiều 9-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đón tiếp Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Timor - Leste.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Timor - Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN; khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ Timor - Leste trong tiến trình gia nhập ASEAN cũng như tham gia các cơ chế hợp tác của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón tiếp trọng thị Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Timor - Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng, đạt 18,7 triệu USD năm 2025.

Cho rằng hai bên còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng, văn hóa, du lịch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới. Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký, trong đó có Hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật và kinh tế ký tháng 4-2010; khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU và các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Quốc hội Timor - Leste trở thành thành viên chính thức của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định Timor - Leste coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Timor - Leste trong tiến trình gia nhập ASEAN và mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Nhà lãnh đạo Timor - Leste cũng khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor - Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor - Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp; đề nghị Timor - Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Timor - Leste sinh sống, học tập, kinh doanh ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Timor - Leste và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

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ANH PHƯƠNG