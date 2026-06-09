Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Các thành phố ASEAN cần tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Chiều 9-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các thành phố tiêu biểu của khu vực ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo của các thành phố tiêu biểu của khu vực ASEAN. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thay mặt đoàn lãnh đạo các thành phố ASEAN báo cáo Chủ tịch Quốc hội về kết quả hội nghị được tổ chức tại Hà Nội ngày 8-6.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, hội nghị thống nhất nhận thức chung rằng đô thị không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu và cải thiện chất lượng sống của người dân. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị, phát triển hạ tầng bền vững, giao thông xanh và quản lý môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng báo cáo về kết quả hội nghị lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ về kết quả Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề “Hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN; nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của các thành phố trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều này phản ánh nhận thức ngày càng rõ nét về vai trò của các thành phố không chỉ là nơi triển khai chính sách, mà còn là những chủ thể quan trọng đóng góp trực tiếp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng Chính phủ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết hợp tác khu vực.

Trong khuôn khổ Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam tích cực phối hợp với nghị viện các nước thành viên nhằm thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm các chính sách phát triển hướng tới người dân và phục vụ lợi ích chung của ASEAN.

Đại diện lãnh đạo các thành phố ASEAN dự buổi tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng các kết quả của Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu đánh giá cao Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN như một nền tảng quan trọng để các thành phố trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình phát triển hiệu quả và thúc đẩy hợp tác. Các đại biểu cũng khẳng định mong muốn tăng cường kết nối, hợp tác giữa các thành phố, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN, lãnh đạo các thành phố và chính quyền địa phương ASEAN có không gian đối thoại riêng về hợp tác và phát triển đô thị khu vực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa tiếng nói của các thành phố vào chương trình nghị sự của ASEAN.

ANH PHƯƠNG