Chơi mà học với “Sách khổng lồ về Tết”

Tiếp tục ghi dấu là một trong những đơn vị dẫn đầu về làm sách cho thiếu nhi hiện nay, nhân dịp Tết Bính Ngọ, Đinh Tị Books vừa cho ra mắt ấn phẩm Sách khổng lồ về Tết - Em đi chợ Tết (NXB Hà Nội) với nhiều điều thú vị và mới lạ.

Không giống các sách truyện, sách chữ thông thường mà Sách khổng lồ về Tết - Em đi chợ Tết (lời: Thành Đạt, minh họa: Tuyết Hoàng) được sáng tạo theo hình thức “chơi mà học” độc đáo, đó là bóc dán sử dụng nhiều lần.

Với ấn phẩm này, trẻ sẽ nhận được một bộ 4 chi tiết bao gồm: Một cuốn sách khổ lớn, mở rộng bằng 4 trang A4, trên đó có hai khung cảnh: cảnh chợ Tết với sạp hàng đa dạng và cảnh các em bé cần được chọn trang phục để chơi Tết; một bộ sticker hình bánh chưng, bánh giầy, hoa đào, hoa mai, câu đối… để trẻ bóc và dán trang trí vào các sạp hàng ở trên.

"Em đi chợ Tết" thuộc dòng sách tương tác, giúp trẻ vừa chơi vừa học. Ảnh: DỊU TRẦN

Cùng với đó là một bộ sưu tập các bộ trang phục Tết lộng lẫy theo nhiều nét văn hóa của các dân tộc, trẻ thỏa thích diện quần áo mới cho nhân vật và một bộ dán nhám để cố định một số chi tiết vào sách, giúp trẻ dễ dàng vui chơi hơn.

Từ những trang sách "khổng lồ", trẻ có thể sáng tạo theo cách riêng của mình. Ảnh: DỊU TRẦN

Ưu điểm khác biệt của sách bóc dán sử dụng nhiều lần là mang tới không gian vui chơi thú vị cho trẻ. Các miếng dán bền, dai mềm, dễ bóc… giúp trẻ thoải mái bóc dán đến bất cứ đâu, không giới hạn sự sáng tạo. Qua mỗi miếng dán mang màu sắc của Tết Việt, cha mẹ có thể lồng ghép những câu chuyện về văn hóa, giúp con đến gần hơn với những giá trị truyền thống của dân tộc.

Tập truyện ngắn "Pháo hoa đêm giao thừa". Ảnh: DỊU TRẦN

Cùng với Sách khổng lồ về Tết - Em đi chợ Tết, năm nay, Đinh Tị Books còn có thêm ấn phẩm Pháo hoa đêm giao thừa (NXB Hà Nội) do Minh Quyên viết lời và Thu Nấm minh họa.

Cuốn sách gồm 7 câu chuyện nhỏ mang đậm không khí Tết và giàu tính giáo dục cho trẻ: Nghe mẹ kể Tết xưa, Xuân trên bến Bình Đông, Đường về quê, Đòn bánh tét của ngoại, Pháo hoa đêm giao thừa, Phong bao lì xì kỳ lạ, Tết có mùi gì?

Ấn phẩm được đầu tư công phu về hình ảnh, tạo nên không khí của ngày Tết. Ảnh: DỊU TRẦN

Qua từng trang sách, các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu về Tết Việt theo một cách rất riêng. Không chỉ giới hạn ở một vùng miền, trẻ sẽ được trải nghiệm Tết đầy sắc màu từ Nam ra Bắc, khám phá những món ăn truyền thống đặc trưng của mỗi miền. Đồng thời, được tìm hiểu về cái Tết của ông bà, của bố mẹ, để thấy mỗi thế hệ đều có những nét riêng thật thú vị.

Pháo hoa đêm giao thừa không chỉ là cuốn sách Tết, mà còn là hành trình đưa con khám phá văn hóa, truyền thống và những giá trị yêu thương trong mỗi gia đình Việt.

QUỲNH YÊN