Chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” dùng thống nhất toàn quốc: Kiến thức cơ bản không xáo trộn

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định chọn bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam làm SGK sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027. Tại TPHCM, tỷ lệ sử dụng bộ sách này không cao, nhưng các giáo viên dự báo sẽ không có nhiều xáo trộn về mạch kiến thức, đồng thời cho rằng nên hiệu chỉnh kỹ lưỡng.

Xây dựng lại kế hoạch bài dạy

Tại TPHCM, năm học 2025-2026, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” chiếm tỷ lệ khá thấp trong số các đầu sách đang được dạy học ở các khối lớp. Ở nhiều trường, chỉ có các môn Âm nhạc từ khối 1 đến khối 5; Tự nhiên và Xã hội ở các khối 1, 2, 3; Khoa học và Lịch sử - Địa lý ở các khối 4, 5 được giảng dạy theo bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Do đó, quá trình chuyển đổi sang bộ SGK này từ năm học 2026-2027 ít nhiều gây những băn khoăn cho giáo viên.

Cô Thạch Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Công Định (phường Tam Thắng, TPHCM), cho biết, các bộ SGK hiện hành đều được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nên mạch kiến thức cơ bản không xáo trộn lớn. Tuy nhiên, giáo viên vẫn phải xây dựng lại kế hoạch bài dạy, đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt. Theo cô Phượng, khi triển khai không nên sử dụng nguyên bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” hiện có, mà cần cập nhật đồng bộ các nội dung giáo dục tích hợp như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh…

Theo thầy Đào Vĩnh Bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa, TPHCM), các cụm chuyên môn cần tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo từng môn học nhằm tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần sớm cung cấp hệ thống học liệu số chính thống, miễn phí, bao gồm ngân hàng câu hỏi, bài tập tham khảo để giáo viên thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh.

Một số giáo viên đề xuất, cần tiếp tục chỉnh lý các thuật ngữ sử dụng trong SGK ở tất cả môn học để bảo đảm tính phổ biến trên cả nước. Bởi hiện nay, trong các môn khoa học tự nhiên, thuật ngữ được phiên âm từ tiếng nước ngoài với cách đọc khác nhau giữa các bộ sách, tương ứng đặc trưng của các vùng, miền. Tương tự, ở môn tiếng Việt (bậc tiểu học) và Ngữ văn (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông), giáo viên mong muốn ngữ liệu được rà soát theo hướng phù hợp chung cho các vùng, miền.

Đảm bảo tính ổn định

Theo TS Lê Thống Nhất (nguyên giảng viên Đại học Vinh), việc quyết định bộ SGK thống nhất toàn quốc cần có tiêu chí rõ ràng và được cân nhắc thận trọng. Theo ông, bộ sách cần tiếp tục được chỉnh sửa hoàn thiện, hạ giá thành; đồng thời giáo viên phải được bồi dưỡng kỹ về phương pháp dạy học dưới sự chỉ đạo, tổ chức của Bộ GD-ĐT. Trong khi đó, TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT) băn khoăn, SGK thống nhất không nên bê nguyên xi bất kỳ bộ sách nào có sẵn mà phải là sản phẩm “tinh luyện” có kiểm soát, dựa trên minh chứng sư phạm cụ thể.

Trước thông tin Bộ GD-ĐT chọn bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên tỏ ra khá bất ngờ vì quyết định lựa chọn được đưa ra nhanh so với dự kiến. Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (tỉnh Nghệ An) đánh giá, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn nhiều nội dung cần chỉnh lý, hiệu chỉnh, hoàn thiện. Do đó, Bộ GD-ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục nên tập trung lắng nghe ý kiến phản hồi từ cơ sở trong hiệu chỉnh, bổ sung những nội dung chưa hợp lý.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học - sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành; tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất. Bộ sách sẽ hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh, phụ huynh khi triển khai thực hiện.

