Chủ đầu tư nhà ở xã hội được chọn miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn Sở Xây dựng TPHCM liên quan đến công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở xã hội (NƠXH).

Dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Dương, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Bộ Xây dựng, tại Điều 7 Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội, thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển NƠXH, có quy định về thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH.

Theo đó, đối với dự án xây dựng NƠXH không phải thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

Đối với việc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, sẽ thực hiện lồng ghép trong thủ tục cấp giấy phép xây dựng (GPXD) đối với trường hợp yêu cầu phải cấp GPXD. Thời gian thực hiện thủ tục này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong khi đó, Luật Xây dựng năm 2025 quy định công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, thì không cần phải có GPXD trước khi khởi công.

Ngoài ra, Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội cũng quy định rõ, ưu tiên áp dụng quy định của nghị quyết, nhưng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuận lợi hơn nghị quyết này thì được lựa chọn áp dụng.

Căn cứ những quy định trên, Bộ Xây dựng hướng dẫn đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH, chủ đầu tư được lựa chọn áp dụng theo Nghị quyết số 201/2025 (thực hiện thủ tục cấp GPXD để được miễn thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng); hoặc áp dụng theo Luật Xây dựng (thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để miễn cấp GPXD).

Như vậy, trường hợp chủ đầu tư đề nghị áp dụng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để miễn cấp GPXD thì cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thực hiện.

THANH HIỀN