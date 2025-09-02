Sẽ bổ sung nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Dự thảo Luật Xây dựng (thay thế) đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt là với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Dự thảo luật quy định miễn giấy phép xây dựng đối với nhiều loại nhà ở

Hoạt động xây dựng, theo dự thảo, được định nghĩa lại, bao quát phạm vi rộng hơn, từ lập quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến quản lý khai thác sử dụng công trình. Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

Điểm mới đáng lưu ý trong dự thảo là việc phân loại dự án đầu tư xây dựng được hệ thống hóa lại theo hình thức đầu tư (đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh) và theo quy mô, mức độ quan trọng.

Với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự thảo quy định rõ “áp dụng cho công trình tôn giáo, công trình quy mô nhỏ và kỹ thuật đơn giản”, giúp rút ngắn thủ tục cho các dự án này.

Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân được miễn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật, trừ nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Đối với dự án đầu tư kinh doanh, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết kế xây dựng, trong khi người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc thẩm định dự án.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Bao gồm: công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế xây dựng; nhà ở riêng lẻ thuộc dự án khu đô thị, dự án nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo.

Dự thảo dành riêng một mục để quy định về đầu tư xây dựng công trình đặc thù bao gồm công trình bí mật nhà nước, công trình khẩn cấp, cấp bách và công trình tạm; cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Một nội dung đáng lưu ý khác trong dự thảo là quy định về hợp đồng xây dựng. Dự thảo đã nêu rõ các nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng, hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng; quy định cụ thể hơn về các trường hợp được sửa đổi hợp đồng, đặc biệt là khi có sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn cảnh thay đổi cơ bản, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cả chủ đầu tư và nhà thầu.

ANH PHƯƠNG