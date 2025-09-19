Đẩy mạnh miễn giấy phép xây dựng: Tạo thuận lợi cho người dân

Việc TPHCM công bố danh mục các khu vực, dự án được miễn giấy phép xây dựng (GPXD) đang tạo ra bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Giải pháp này không chỉ cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục xin GPXD cho người dân, giảm tải cho bộ máy công quyền mà còn khuyến khích xây dựng theo quy hoạch, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Cắt giảm thủ tục

Đầu tháng 7, đại diện gia đình bà Hoàng Thị Hợp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Phước thông báo ngày khởi công xây dựng nhà ở trên lô đất tại dự án Khu nhà Việt Nam (đường Tam Đa, phường Long Phước). Sau đó, gia đình bà tổ chức khởi công công trình mà không phải xin bất cứ giấy phép nào.

“Công trình nằm trong khu vực đã có quy hoạch rồi, gia đình tôi cứ thi công đúng thiết kế, không cần xin giấy tờ gì. Tôi nhận thấy miễn GPXD ở các dự án là rất hợp lý, tạo thuận lợi cho người dân”, bà Hoàng Thị Hợp chia sẻ.

Tương tự, gia đình ông Trần Thăng Long (phường Tân Hưng) cũng có văn bản gửi đến phường Tân Hưng thông báo xây dựng nhà ở tại khu định cư Tân Quy Đông, trước khi khởi công xây nhà.

Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết, phường có 11 dự án được quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc đã có phương án kiến trúc công trình, thuộc diện miễn GPXD. Phường đã niêm yết công khai thông tin tại trụ sở, bản tin khu phố, phát thanh phường và trên mạng xã hội để người dân nắm. Đến nay, phường đã tiếp nhận 7 thông báo xây nhà của người dân.

Công chức phường Long Phước kiểm tra công trình được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phường Long Phước cũng xác định 5 khu đất trên địa bàn phường, với 1.140 nền đất (khoảng 170ha) đủ điều kiện miễn GPXD. Ông Trần Duy Long, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Long Phước, thông tin, ở những khu vực được miễn GPXD, người dân chỉ cần thông báo đến phường là có thể khởi công công trình.

Việc thông báo có thể thực hiện bằng cách nhắn tin vào Zalo của phường, qua đường dây nóng, thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông báo qua khu phố. Trong khoảng 1-2 ngày sau khi nhận được thông báo, cán bộ sẽ đến hiện trường kiểm tra ranh mốc, hạ tầng ở khu vực. Quá trình xây dựng cũng được giám sát 3 bước, từ kiểm tra hệ thống ngầm, phần thô đến phần hoàn thiện, để bảo đảm trật tự đô thị.

Thông thường, để được cấp GPXD, người dân phải nộp bộ hồ sơ gồm đơn xin cấp GPXD, bộ bản vẽ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi nộp trực tiếp hoặc trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo quy định, trong tối đa 15 ngày làm việc, người dân sẽ nhận được GPXD nhà ở riêng lẻ và 20 ngày làm việc đối với các công trình khác, thì mới được khởi công công trình.

Tuy nhiên, ở những khu đất được miễn GPXD, chỉ cần một tin nhắn, một thông báo đến khu phố hoặc UBND phường là có thể khởi công xây dựng. Điều này mang đến sự thuận lợi lớn cho người dân trong việc thực hiện thủ tục cần thiết để xây nhà.

Mở rộng diện miễn, gỡ điểm nghẽn quy hoạch

Tại TPHCM, nhiều phường, xã đã chủ động tuyên truyền, công bố cụ thể các khu vực được miễn GPXD. Phường Bình Phú là đơn vị đầu tiên thực hiện công bố 3 dự án, gồm khu nhà ở khu phố chợ An Dương Vương, khu tái định cư 2,9ha và khu dân cư Rạch Ruột Ngựa, tổng cộng 384 nền đất.

Phường Tam Thắng cũng công bố 3 khu vực được miễn GPXD, từ khu 33 lô đất ở hẻm 53/30 đường Lê Hồng Phong đến khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2. Phường Bình Trưng công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn GPXD với nhà ở riêng lẻ. Tại phường Tăng Nhơn Phú, dự án có diện tích gần 20ha với 140 nền vừa được công bố miễn GPXD, còn 18 dự án khác đang chờ Sở Xây dựng công bố.

Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng cho hay, trên địa bàn phường có tới 15 khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Phường đang chờ Sở Xây dựng công bố các dự án tiếp theo để thông tin rộng rãi đến người dân.

Đại diện Đảng ủy phường Long Phước cũng thông tin, địa phương đã ban hành nghị quyết về quản lý trật tự xây dựng, yêu cầu rà soát các khu đất đủ tiêu chí miễn GPXD, đề nghị Sở Xây dựng phê duyệt để kịp thời công bố cho dân.

Theo lãnh đạo các phường, việc TPHCM đẩy mạnh miễn GPXD không chỉ giúp giảm phiền hà cho người dân mà còn tháo gỡ những nút thắt trong quy hoạch đô thị. Hiện đồ án quy hoạch chung của TPHCM (trước đây) đã được Thủ tướng phê duyệt, nhưng một số khu vực mới là tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) vẫn cần hoàn thiện quy hoạch 1/2.000 để các phường triển khai quy hoạch chi tiết 1/500. Do đó, các phường đề nghị TPHCM sớm đồng bộ quy hoạch để việc miễn GPXD thuận lợi hơn, đồng thời tạo dư địa phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống.

Từ đầu tháng 6-2025, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố 112 khu vực được miễn GPXD ở các nơi đã có quy hoạch 1/500 được phê duyệt. Từ nay đến cuối năm 2025, Sở Xây dựng TPHCM sẽ: - Phối hợp rà soát, công bố toàn bộ các dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 (hoặc tổng mặt bằng 1/500 kèm phương án kiến trúc) đủ điều kiện miễn GPXD. - Tham mưu UBND TPHCM kiến nghị thí điểm miễn GPXD đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng trong các khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được duyệt. - Đề xuất mở rộng miễn GPXD tại các khu vực có thiết kế đô thị phù hợp.

THU HƯỜNG