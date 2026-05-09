Bụi mịn bủa vây khu dân cư, người dân kiến nghị xử lý ô nhiễm

Cửa đóng kín, đồ đạc che chắn hết nhưng bụi mịn vẫn len lỏi vào từng góc nhà, đồ vật. Đó là thực trạng nhiều hộ dân ở thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang phải chịu đựng.

Clip: Người dân phản ánh về tình trạng bụi mịn ô nhiễm khu dân cư. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại nhà bà Lý Thị Tâm (thôn Trung An), cửa gỗ, bàn ghế, tủ kệ đều phủ một lớp bụi mịn. Ngày nào bà cũng phải lau dọn, quét nhiều lần nhưng bụi vẫn bám dày.

“Bụi có màu giống gỗ, bám lên đâu là thấy rõ tới đó. Tình trạng này kéo dài đã lâu, người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa cải thiện”, bà Tâm nói, rồi đưa tay quệt nhẹ lên mặt bàn, lớp bụi hiện rõ trên đầu ngón tay.

Bà Tâm phản ánh tình trạng bụi mịn bay vào nhà dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân cho rằng, khói bụi phát tán từ hoạt động sản xuất dăm gỗ, viên nén của một số doanh nghiệp; mong muốn chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xác minh và có giải pháp để hạn chế ảnh hưởng môi trường sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân thôn Trung An phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhà máy sản xuất dăm gỗ, viên nén. Ảnh do người dân cung cấp

Bà Lê Thị Viên (thôn Trung An) cho biết: “Ngày nào gia đình tôi cũng phải lau chùi. Nhà mới xây mà đồ đạc, cửa nẻo lúc nào cũng phủ bụi nên lo lắng lắm, nhất là trẻ nhỏ thường xuyên ho, sổ mũi. Người dân mong các cấp, ngành sớm có giải pháp để giảm bụi, bà con yên tâm sinh sống”.

Bụi mịn bám đầy mặt bàn và đồ dùng của người dân thôn Trung An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bụi mịn có màu như màu gỗ, bám đến đâu, thấy rõ đến đó. Ảnh: NGUYỄN TRANG



Trước phản ánh của người dân, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, đề nghị phối hợp kiểm tra, tổ chức lấy mẫu quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường không khí để xác định mức độ ô nhiễm.

Sau đó, ban quản lý đã phối hợp các đơn vị liên quan lấy mẫu, phân tích môi trường tại ống khói xả khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của một nhà máy.

Quá trình làm việc, người dân kiến nghị nhà máy trên có các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư; đề nghị tăng chiều cao ống khói...

Ông Nguyễn Hải Trường, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, nếu xảy ra ô nhiễm và ảnh hưởng môi trường, ban sẽ phối hợp chính quyền địa phương, ngành môi trường TP Đà Nẵng để chấn chỉnh nhà đầu tư, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

NGUYỄN TRANG