Kinh tế

Ngư dân thu tiền triệu mỗi đêm nhờ đánh bắt cá rò ở cửa biển Thuận An

SGGPO

Những ngày qua, cá kình con, còn gọi là cá rò, xuất hiện với số lượng lớn tại khu vực cửa biển Thuận An, TP Huế, giúp nhiều ngư dân có nguồn thu hàng triệu đồng mỗi đêm.

Video: Ra cửa biển bắt cá rò, ngư dân thu tiền triệu mỗi đêm

Tại khu vực cửa biển Thuận An, phường Thuận An, TP Huế, nhiều ngư dân mang lưới, lội sát bờ kè bê tông ven biển để đánh bắt cá rò.

Cá rò sống được thương lái thu mua tại chỗ với giá 100.000 đồng/kg, sau đó cho vào bể nước có sục khí, được thiết kế sẵn trên thùng xe tải chuyên dụng. Số cá này được đưa đi phân phối làm cá giống cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

Cá giống thả nuôi có kích cỡ khoảng 350-400 con/kg. Sau 3 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 20-30 con/kg. Nếu kéo dài thời gian nuôi từ 7-8 tháng, cá có thể đạt kích cỡ 5-6 con/kg, giá dao động từ 100.000-200.000 đồng/kg.

Cá rò là loài cá đặc sản của vùng nước lợ phá Tam Giang, được người dân xứ Huế và miền Trung ưa chuộng. Cá có thể chế biến thành nhiều món như gỏi cá, canh chua, bánh xèo…

Ngư dân tranh thủ đưa những rổ cá rò sống vào bờ bán cho thương lái

Ngư dân Trần Văn Thanh, phường Thuận An, cho biết cá rò sống bán được giá nên bà con tranh thủ kéo lưới, nhanh chóng thả cá vào lồng bên thuyền trước khi đưa vào bờ bán cho thương lái.

“Hai ngày nay, cứ thả lưới từ khuya hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, vợ chồng tôi đánh bắt được từ 15-30kg cá rò, thu về trên dưới 2 triệu đồng/đêm. Một số hộ trúng đậm, mỗi đêm bắt được cả tạ cá rò”, ông Thanh nói.

Bên cạnh cá rò sống được bán làm giống, cá rò chết hoặc yếu, không thể thả nuôi, được sử dụng để làm mắm cá rò - loại mắm đặc sản nổi tiếng của xứ Huế. Loại cá này được thương lái thu mua theo mớ hoặc với giá 5.000-10.000 đồng/kg.

Cá rò sống được thương lái thu mua ngay tại cửa biển Thuận An với giá 100.000 đồng/kg

Theo kinh nghiệm của một số ngư dân lớn tuổi ở phường Thuận An, cá rò thường chỉ bơi vào cửa biển khi môi trường nước tốt, không ô nhiễm. Vì vậy, việc cá rò xuất hiện với số lượng lớn được xem là tín hiệu tích cực về môi trường vùng cửa biển Thuận An.

VĂN THẮNG

