Chủ động phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội khóa XVI sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, bảo đảm chất lượng cao nhất; gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

Với các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, giúp đại biểu sớm nắm bắt chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 19-3 Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH khóa XV còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Trước khi bế mạc phiên họp thứ 55, UBTVQH nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, để bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, dự thảo quy định việc thành lập Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp; các chế độ đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Cho ý kiến hoàn thiện dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa sớm các tranh chấp đầu tư quốc tế. Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề xuất 4 trụ cột cho khung pháp lý phòng ngừa, bao gồm: minh bạch hóa Luật Đầu tư, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài; hạn chế xung đột pháp luật, giảm thiểu tối đa sự chồng chéo giữa luật trong nước và luật nước ngoài; đối xử công bằng (luật pháp không được mơ hồ để tránh bị nhà đầu tư lợi dụng khởi kiện); có cơ chế cảnh báo sớm, theo đó thành lập đầu mối quốc gia để theo dõi và đánh giá rủi ro từ các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) ngay từ giai đoạn đầu.

ANH THƯ