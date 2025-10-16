Chủ nhân bản hit “You Raise Me Up” - nhóm Secret Garden tới Việt Nam

Chiều 16-10, sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), Fionnuala Sherry và Rolf Løvland của Secret Garden đã tới sân bay Nội Bài. Hai nghệ sĩ tươi cười vẫy chào người hâm mộ.

Hà Nội là điểm khởi đầu cho World tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm Secret Garden

Hà Nội - Việt Nam là điểm mở màn cho World tour diễn kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm.

“Secret Garden Live in Vietnam” nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam khởi xướng, nhằm mang tới cho công chúng Việt Nam âm nhạc đỉnh cao của các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam ra thế giới.

Sau huyền thoại Kenny G và tứ tấu Bond, Secret Garden là tâm điểm của chương trình Good Morning Vietnam số 3.

﻿ Các nghệ sĩ rất thích thú khi được tặng nón lá

Hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland không giấu được sự háo hức và phấn chấn khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu.

Đến Việt Nam lần này, ngoài hai thành viên Fionnuala Sherry và Rolf Løvland còn có cả dàn nhạc.

Nghệ sĩ Rolf Løvland hào hứng: "Chúng tôi rất mong chờ các buổi diễn tới tại Việt Nam. Chúng tôi chưa từng đến đây nên thực sự cảm thấy vô cùng háo hức".

Các thành viên của nhóm hào hứng khi đến biểu diễn tại Việt Nam

Theo tiết lộ của ban tổ chức, sân khấu "Secret Garden Live in Vietnam" sẽ là một trong những sân khấu lớn nhất và đẹp nhất của nhóm. Secret Garden sẽ biểu diễn khoảng 30 bài trải dài trong 30 năm sự nghiệp của mình.

Secret Garden là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của Universal Classics & Jazz label, với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streams, 311 tuần ngự ở bảng xếp hạng Billboard New Age... Riêng bản nhạc “You Raise Me Up” (2001) của họ được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo... cùng hơn 1.000 nghệ sĩ khác cover. Đây cũng là một trong những ca khúc được ghi âm nhiều nhất thế kỷ.

