Huyền thoại âm nhạc Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Công bố sự kiện ban nhạc huyền thoại Secret Garden sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Sự kiện gây chú ý khi huyền thoại âm nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp.

Đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam tổ chức vào tối 18-10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Đây là hoạt động nối dài hành trình đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn qua các hoạt động thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi lần đầu tiên đưa bộ đôi Secret Garden đến Việt Nam. Đây không chỉ là dịp khán giả thưởng thức những giai điệu giao thoa đầy cảm xúc, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc”.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ lợi nhuận từ vé tiếp tục dành cho các hoạt động thiện nguyện

Secret Garden gồm nhạc sĩ pianist Rolf Løvland và nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry, từng nổi danh toàn cầu sau chiến thắng Eurovision 1995 với Nocturne. Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) trở thành hiện tượng quốc tế, còn ca khúc You Raise Me Up đã được hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn lại. Âm nhạc của họ được xem như “cầu nối” giữa thính phòng và đại chúng, mang đến sức lan tỏa vượt thời gian.

Chương trình năm nay có thêm dấu ấn đặc biệt: Secret Garden chọn Hà Nội làm điểm mở màn cho world tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp.

Tại đêm diễn trong chương trình “Good Morning Vietnam”, Secret Garden dự kiến mang tới tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi họ, cùng những sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh - từ những giai điệu không lời giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu - Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa Thu Hà Nội. Chương trình tiếp tục tinh thần “âm nhạc vì cộng đồng” của Good Morning Vietnam.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam tiết lộ, gần 30 tác phẩm sẽ được Secret Garden trình diễn trong không gian sân khấu giàu tính gợi hình, chia thành ba chủ đề: thiên nhiên, con người và văn hóa. Khán giả sẽ bước vào một khu vườn bí mật bằng âm nhạc và ánh sáng...

Theo Chủ tịch IB Group Nguyễn Thùy Dương, ban tổ chức đã nhập khẩu một hệ thống âm thanh hiện đại vào bậc nhất thế giới, từng được những nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới sử dụng, như Black Pink, Taylor Swift, Coldplay... Ngay cả Secret Garden cũng ngạc nhiên khi đêm nhạc được trang bị một hệ thống âm thanh hiện đại như vậy.

Đặc biệt, sau đêm nhạc, nghệ sĩ sẽ cùng ban tổ chức tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của đất nước đến khán giả quốc tế.

MAI AN