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Thi công xuyên lễ trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

SGGPO

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại các gói thầu thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM, công nhân tất bật thi công trên công trường.

Thi công xuyên lễ trên tuyến Vành đai 3 TPHCM

Sáng 31-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại các mũi thi công, nhà thầu, đơn vị thi công đồng loạt huy động tối đa phương tiện, máy móc cùng nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân bám công trường, làm việc xuyên lễ để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

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Sáng 31-8, các mũi thi công dự án Vành đai 3 TPHCM tăng cường phương tiện, lực lượng thi công xuyên lễ

Ghi nhận tại nút giao cầu vượt đường Cách mạng Tháng Tám, phường Thuận An (TPHCM), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Thượng tá Phạm Quang Nghĩa, Ban điều hành Trường Sơn 6 (Tổng Công ty Trường Sơn), cho biết tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công liên tục ngày đêm, tập trung hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa nóng mặt cầu vượt, sẵn sàng kết nối đồng bộ với đường dẫn lên cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn.

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Kiểm tra nhiệt độ bê tông nhựa nóng trước khi thi công

“Đơn vị chủ động huy động thêm nhiều phương tiện hiện đại và tăng cường nhân lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục thảm nhựa cầu vượt đường Cách mạng Tháng Tám ngay trong đợt này, tạo tiền đề quan trọng cho việc thông tuyến toàn dự án”, Thượng tá Phạm Quang Nghĩa chia sẻ.

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Không khí làm việc khẩn trương trên cầu vượt đường Cách mạng Tháng Tám

Trực tiếp thi công dưới nắng gắt, anh Hoàng Đức Quyền, công nhân Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), bày tỏ quyết tâm cùng đồng nghiệp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc đúng kế hoạch.

“Chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, cán bộ, chiến sĩ và công nhân trên công trường đều đồng lòng thi công ngày đêm, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và sớm đưa vào phục vụ nhân dân”, anh Quyền cho biết.

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Cầu vượt đường Cách mạng Tháng Tám hoàn thành sẽ kết nối với trục đường, cầu Bình Gởi qua sông Sài Gòn
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Các nút giao, đường dẫn song hành kết nối với quốc lộ 13 đang được khẩn trương thi công
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Cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn hoàn thành việc thảm nhựa

Không riêng gói thầu cầu vượt, các mũi thi công trên tuyến đường song hành và đường dẫn lên cầu Bình Gởi cũng đang khẩn trương thi công xuyên lễ. Tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của lực lượng trên công trường Vành đai 3 TPHCM góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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DUY TRẦN

Từ khóa

Vành đai 3 TPHCM cầu Bình Gởi thi công xuyên lễ gói thầu công trường

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