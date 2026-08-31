Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp giải quyết vụ khách tố "đi taxi 2km, trả 75.000 đồng"

Ngày 31-8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn về việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi và xe hợp đồng.

Quang cảnh cuộc họp

Trước đó, tối 30-8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp nhận phản ánh của hành khách về việc đi xe từ khu vực bãi biển Xuân Diệu (đoạn Nhà hàng Hải sản Thuyền Buồm) đến khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định, quãng đường khoảng 2km nhưng phải trả 75.000 đồng.

Khi hành khách thắc mắc về giá cước, tài xế trả lời “Mở app ra mà xem” và cho rằng giá xe ở khu vực Quy Nhơn đều như vậy.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định, phương tiện vận chuyển này mang biển số 77H-103.20, do ông Lê Ngọc Hưng điều khiển, là xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử của Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn, không phải xe taxi.

Tại cuộc họp, theo giải trình của các bên, trước chuyến đi, lái xe và hành khách chưa trao đổi, thỏa thuận đầy đủ về giá cước. Lái xe thừa nhận số tiền thu thực tế cao hơn giá cước của chuyến xe đặt qua ứng dụng.

Cơ quan chuyên môn xác định, vụ việc có dấu hiệu vi phạm khoản 3 Điều 18 Nghị định 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp đầy đủ thông tin hợp đồng vận tải, trong đó có giá trị hợp đồng. Lái xe và Giám đốc Hợp tác xã đã công khai xin lỗi hành khách.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phê bình Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và lái xe liên quan. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước đúng quy định; không tự ý tăng giá, thu thêm các khoản ngoài giá niêm yết hoặc thỏa thuận, nhất là trong dịp lễ, sự kiện.

Các đại diện trao đổi, làm rõ vụ việc tại cuộc họp

Đối với vụ việc trên, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết sẽ thành lập tổ kiểm tra, tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khuyến nghị người dân, du khách ưu tiên đặt xe qua ứng dụng hoặc tổng đài chính thức; kiểm tra giá cước, hành trình trước chuyến đi. Khi phát hiện vi phạm, hành khách cần cung cấp biển số xe, thời gian, địa điểm, hành trình, số tiền thanh toán và hình ảnh, tài liệu liên quan cho đơn vị vận tải hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

NGỌC OAI