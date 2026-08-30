Thi công xuyên lễ tại các công trình trọng điểm ở TPHCM

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các nhà thầu thi công đường Vành đai 3 TPHCM và dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, Lái Thiêu (TPHCM), vẫn duy trì thi công, tăng cường nhân lực, phương tiện, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra.

Ngày 30-8, ghi nhận tại công trường nút giao Tân Vạn thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM, nhiều mũi thi công được triển khai, với xe máy, phương tiện cơ giới được tập trung để thực hiện các hạng mục.

Nhân sự được tăng cường thi công xuyên lễ tại công trường dự án đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: XUÂN TRUNG

Nút giao Tân Vạn đi qua phường Đông Hòa (TPHCM), được xem là một trong những nút giao phức tạp nhất của dự án và đang được thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Nhân công làm việc tại nút giao Tân Vạn trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đường Vành đai 3 TPHCM dài hơn 76km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Riêng đoạn phía Đông mở thêm hướng kết nối TPHCM với Đồng Nai, đồng thời liên thông với các tuyến giao thông lớn trong khu vực.

Tại công trình mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, Lái Thiêu (TPHCM), một số vị trí đã cơ bản hoàn thành. Các đoạn còn lại đang được triển khai hoàn thiện mặt đường, hệ thống thoát nước và lắp đặt dải phân cách cứng.

Theo đại diện nhà thầu, trong những ngày nghỉ lễ, các mũi thi công tăng cường nhân lực, phương tiện cơ giới làm việc xuyên suốt nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Phương tiện chở vật liệu thi công dự án mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Bình Hòa (TPHCM). Ảnh: XUÂN TRUNG

Chiều 30-8, các lực lượng triển khai lắp đặt dải phân cách cứng tại dự án mở rộng quốc lộ 13. Ảnh: XUÂN TRUNG

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XUÂN TRUNG