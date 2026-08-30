Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 113.000 hành khách trong ngày 30-8

Sáng 30-8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo phương án khai thác trong ngày, sân bay dự kiến phục vụ 746 chuyến bay, với tổng số 113.795 hành khách.

Hành khách chờ làm thủ tục tại nhà ga T1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong tổng số 746 chuyến bay dự kiến có 714 chuyến bay hành khách (pax), 4 chuyến bay ferry (fer), 17 chuyến bay hàng hóa (cargo) và 11 chuyến bay chở hàng đặc biệt (charter/cht).

Trong ngày, sân bay dự kiến khai thác 371 chuyến bay đi, gồm 216 chuyến bay quốc nội và 155 chuyến bay quốc tế. Trong số các chuyến bay quốc nội đi, có 214 chuyến bay hành khách và 2 chuyến bay chở hàng đặc biệt. Đối với các chuyến bay quốc tế đi, có 143 chuyến bay hành khách, 9 chuyến bay hàng hóa và 3 chuyến bay chở hàng đặc biệt.

Ở chiều đến, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 375 chuyến bay, gồm 216 chuyến bay quốc nội và 159 chuyến bay quốc tế. Trong đó, các chuyến bay quốc nội đến gồm 210 chuyến bay hành khách, 4 chuyến bay ferry và 2 chuyến bay chở hàng đặc biệt; các chuyến bay quốc tế đến gồm 147 chuyến bay hành khách, 8 chuyến bay hàng hóa và 4 chuyến bay chở hàng đặc biệt.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại nhà ga T1 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về lượng hành khách, trong tổng số 113.795 hành khách, có 62.728 hành khách đi và 51.067 hành khách đến. Lượng khách quốc nội đi dự kiến đạt 34.064 người, trong khi khách quốc tế đi đạt 28.664 người. Ở chiều đến, sân bay dự kiến đón 29.974 khách quốc nội và 21.903 khách quốc tế.

Theo phương án phân bổ, nhà ga T1 dự kiến khai thác 155 chuyến bay, phục vụ 26.537 hành khách; nhà ga T3 khai thác 273 chuyến bay, phục vụ 37.501 hành khách; nhà ga T2 khai thác 290 chuyến bay, phục vụ 50.567 hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết các số liệu trên là số liệu khai thác dự kiến trong ngày, được xây dựng trên cơ sở lịch bay của các hãng hàng không.

QUỐC HÙNG