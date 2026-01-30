Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm ưu tiên trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Vui mừng chia sẻ về những kết quả đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn sau 40 năm đổi mới; đồng thời đề ra các phương hướng lớn cho phát triển đất nước thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thông qua việc tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai các dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Hai bên cùng khẳng định nỗ lực thúc đẩy tạo đột phá lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của các tập đoàn lớn Hàn Quốc; tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung vui vẻ nhận lời mời.

Theo TTXVN