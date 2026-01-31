Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Ngày 31-1, Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 11-2024. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Đồng thời, nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia vào ngày 6-2.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Campuchia đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn Việt Nam đầu tư ra nước ngoài (sau Lào) và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản).

Hiện hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

BÍCH QUYÊN