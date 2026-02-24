Chủ tịch Quốc hội: Không để bị động, bất ngờ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử

Sáng 24-2, tại trụ sở Các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2026, Ủy ban tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết, chú trọng các vấn đề liên quan đến quyền con người, lĩnh vực hình sự. Đồng thời, Ủy ban cần theo dõi, nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để bị động, bất ngờ, góp phần tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng công nghệ trong công tác lập pháp; đề nghị Ủy ban quan tâm lĩnh vực chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội

Thay mặt Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo; khẳng định Ủy ban sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

ANH PHƯƠNG