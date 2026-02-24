Sáng 24-2, tại trụ sở Các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu và Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ủy ban Công tác đại biểu đã đạt được trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi quan trọng.

Sau 10 tháng kiện toàn, chuyển từ mô hình Ban Công tác đại biểu sang Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội. Trong 6 tháng cuối năm 2025, Ủy ban đã tập trung cao độ, tham mưu quyết liệt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới và trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là yêu cầu tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3; chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức.

Ủy ban Công tác đại biểu cũng cần đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương.

“Tỷ lệ đại biểu mới dự kiến chiếm trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI, rất cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Cũng trong sáng 24-2, tại trụ sở Các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả khá toàn diện mà Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã đạt được trong năm 2025 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu: "Nhìn lại năm 2025, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Với những kết quả nổi bật như các đồng chí đã báo cáo, Quốc hội đã thông qua các luật, nghị quyết rất khó, rất phức tạp, nhưng các đồng chí đã làm rất "chắc tay". Với sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng tập thể Ủy ban trên tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát các mục tiêu về văn hóa, xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra; phân nhóm nhiệm vụ, phân công bộ phận theo dõi để chủ động có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước.

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thường trực Ủy ban có 15 đồng chí được giới thiệu tái cử; có 10 đồng chí không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Đối với những đồng chí thôi nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội mong các đồng chí tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc trở về địa phương, vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội - mái nhà đại đoàn kết của toàn dân tộc để đóng góp cho sự nghiệp chung.

