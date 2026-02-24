TPHCM thống nhất dùng giấy màu in thẻ cử tri

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 cho biết thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ), nhằm phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo công an cấp xã phối hợp Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát, chuẩn hóa thông tin cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

Do giấy màu in thẻ cử tri cần quản lý chặt chẽ để tránh cấp phát, sử dụng sai quy định, Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Công an TPHCM chuyển giấy về Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã để bàn giao cho công an cấp xã thực hiện in. Công an cấp xã in thẻ và bàn giao để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát, hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến 10-3. UBND cấp xã phối hợp công an cấp xã bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện theo dự toán được phê duyệt.

Riêng 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn (khoảng 5.000 cử tri), việc in thẻ cử tri đã hoàn tất trong ngày 21-2 để phục vụ bầu cử sớm, diễn ra từ 7 giờ ngày 26-2.

Trước đó, Công an TPHCM trao đổi về việc triển khai chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 12-2-2026, theo hướng in trực tiếp từ phôi trắng (giấy trống không in chữ), giúp thao tác thuận tiện, hạn chế lỗi kỹ thuật và rút ngắn thời gian in.

THU HƯỜNG