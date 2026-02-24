Lan tỏa khí tiết người tù cách mạng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các cựu tù tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM. Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 1.000 cựu tù chính trị, tù binh TPHCM.

Những “ngọn đuốc” soi đường

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM chia sẻ, từ thời vua Hùng dựng nước đến nay, dân tộc ta luôn phải đứng lên chiến đấu chống ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chiến sĩ yêu nước đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Bà Hoàng Thị Khánh xúc động kể lại những giai đoạn các chiến sĩ cách mạng đã trải qua khi tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù đày. Chính niềm tin vào Đảng, vào cách mạng, những chiến sĩ bị địch bắt tù đày đã kiên trì chờ đợi ngày chiến thắng. Ngày 30-4-1975, niềm tin ấy đã trở thành sự thật.

Theo bà Hoàng Thị Khánh, từ “địa ngục trần gian” trở về, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lại tiếp tục cống hiến, xây dựng đất nước.

Trong những trí thức đi cùng Đảng có bà Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1923). Bà mất tích trong trận càn của Mỹ - Ngụy vào đầu năm 1967. Mãi đến năm 1997, hài cốt của bà mới được tìm thấy ở tỉnh Bình Dương (trước đây), trong tư thế ngồi, chân và tay bị trói. Bà được Nhà nước truy tặng Huân chương Độc lập Hạng nhất.

Bà Trần Tố Nga chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong niềm xúc động nhớ về người mẹ anh hùng, tại buổi họp mặt, bà Trần Tố Nga (con gái của liệt sĩ Nguyễn Thị Tú) đã xúc động chia sẻ về truyền thống cách mạng của gia đình, về những “ngọn đuốc” đã soi rọi lý tưởng của chị em bà.

Đó là bà ngoại – Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mẹo, một người phụ nữ chỉ biết viết duy nhất tên mình nhưng đã dành trọn vẹn tâm sức để nuôi giấu cán bộ và tiếp tế cho kháng chiến.

Suốt mấy mươi năm qua, cái nắm tay chặt, lời dặn dò của bà ngoại vẫn như hiện hữu trong tâm khảm bà Nga: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Con làm sao thì làm, đừng để mang nhục với cha mẹ, ông bà”. Chính sức mạnh từ đôi bàn tay thô ráp và lời dặn dò đầy khí tiết ấy đã giúp người nữ trí thức trẻ khi đó vững vàng bước qua giông bão, kiên cường cho đến ngày đất nước toàn thắng.

Nếu bà ngoại là điểm tựa tinh thần thì người mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Tú chính là kim chỉ nam cho lý tưởng sống của chị em bà Nga. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tú vốn là một trí thức, một người phụ nữ hiền hậu nhưng mang trong mình ý chí sắt đá của người cộng sản. Liệt sĩ từng đứng đầu nhóm nữ tù binh đầu tiên bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết.

Bà Nga hồi tưởng, có lần hỏi mẹ về những đớn đau trong tù, mẹ bà chỉ nhẹ nhàng đáp: “Khi bị bắt, người ta không còn coi mình là con người nữa, mình phải ráng sống sao để bản thân mình vẫn là con người”. Cũng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, câu nói “Mẹ là đảng viên mà!” của bà Tú đã lý giải cho tất cả sự hy sinh, cho sự chịu đựng phi thường trước điện giật và roi vọt; đồng thời trở thành mệnh lệnh dẫn lối cuộc đời con gái mình.

Câu nói ấy, những lời dặn dò ấy cũng cho thấy vì sao ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Tố Nga vẫn bền bỉ theo đuổi vụ kiện chất độc da cam tại Pháp suốt 15 năm qua. Bởi lẽ, như bà đã khẳng định với một niềm tự hào sắt son: Có người bà, người mẹ như thế thì những người con như bà không thể nào đi khác con đường đã chọn.

Lan tỏa những giá trị truyền thống

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt cũng được nghe và cảm phục ý chí đấu tranh của cựu tù thiếu nhi Đà Lạt – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh. Ông bị bắt tù đày từ khi mới 13 tuổi. Cũng từ trong lao tù, ông chiến đấu, trưởng thành, trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trở thành đảng viên.

Trong thời gian bị giam cầm, ông Chinh đã cố gắng vượt qua khổ ải và đàn áp tù đầy. Ông cho biết, dưới sự đàn áp của địch, tư tưởng của ông cũng có lúc tưởng chừng bị dao động, tuy nhiên niềm tin vào Đảng, vào kháng chiến đã giúp ông vực dậy tinh thần, tiếp tục đấu tranh đến ngày được tự do.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu, cùng toàn thể cựu tù chính trị thuộc Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội trong thời gian qua, với nhiều hoạt động phong trào thiết thực, ý nghĩa; đồng thời vận động hiệu quả các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đồng chí nhấn mạnh, bằng tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, các hội viên luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của thành phố; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Thông tin thêm, đồng chí cho biết dù sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng do những năm tháng bị địch bắt, tù đày, nhưng với niềm tin son sắt vào Đảng và bản lĩnh kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, các cán bộ, hội viên vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động của Hội cũng như tại địa phương.

Thành ủy TPHCM luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp quý báu đó. Thời gian tới, đồng chí bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa vững chắc, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống cách mạng trong cộng đồng.

Dịp này, UBND TPHCM trao Bằng khen đến 1 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp tích cực hoạt động Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM.

